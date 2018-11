ROMA, 4 NOV - Sarà l'olandese Bjorn Kuipers l'arbitro di Napoli-Paris SG, partita di Champions League in programma martedì al San Paolo. Lo ha reso noto l'Uefa. Per Inter-Barcellona, in programma sempre martedì, a San Siro è stato invece designato il polacco Szymon Marciniak.