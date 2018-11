NAPOLI, 4 NOV - Lei lo lascia, lui la sequestra e la riduce in fin di vita. I Carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno, a Napoli, hanno arrestato, con l'accusa di tentato omicidio e sequestro di persona, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip di Napoli, un 52enne già noto alle forze dell'ordine. I medici del pronto soccorso del "San Giovanni Bosco" avevano contattato la centrale operativa dei carabinieri segnalando che era stata appena accolta una donna con segni di maltrattamenti. Ai militari arrivati in ospedale la vittima ha denunciato di essere stata ridotta in quel modo dall'ex compagno: con il 52enne aveva intrattenuto una relazione per circa 9 mesi e durante quel periodo - secondo il suo racconto - aveva fatto più di una volta ricorso alla violenza, sempre accusandola di averla tradita e, a dire della donna, spesso avrebbe assunto cocaina.