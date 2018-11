Moavero in Spagna vede i ministri Planas e Borrell

ROMA, 4 NOV - Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, è in missione a Madrid. Lo si apprende da una nota della Farnesina. Oggi incontra il ministro dell'Agricoltura spagnolo, Luis Planas, per discutere del prossimo Quadro finanziario pluriennale del bilancio dell'Unione Europea. Lunedì partecipa, con il ministro degli Affari Esteri, dell'Unione Europea e della Cooperazione spagnolo, Josep Borrell, alla XVI edizione del "Foro di dialogo Italia - Spagna", il tradizionale momento di confronto fra governi ed esponenti del mondo politico, imprenditoriale, accademico e della comunicazione dei due Paesi. Il Foro si riunisce, ogni anno, alternativamente in Spagna e in Italia, e in questa occasione vedrà i due ministri animare il dibattito dedicato all'innovazione: "Sfide e sinergie dell'innovazione. Italia e Spagna".