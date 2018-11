Maltempo: Venezia, acqua alta a 105 cm

VENEZIA, 4 NOV - A Venezia sono stati registrati, oggi, 105 centimetri di acqua alta sul medio mare che hanno 'invaso' l'8% della città a cominciare da Piazza San Marco che è una delle aree più basse. Il dato è stato diffuso dal Centro maree del comune. Si tratta di una marea sostenuta pari a codice 'giallo'. Le previsioni indicano sempre per la mattinata di domani un'acqua alta a 120 ma il dato, sul lungo periodo, è sensibile a variazioni. I problemi causati dall'acqua alta in Piazza San Marco hanno portato il Comando Presidio Marina militare di Venezia ad annullare la cerimonia programmata in occasione del "Giorno dell'Unità nazionale" e della "Giornata delle Forze Armate". Alla presenza del solo personale addetto ai pennoni, è stata svolta la cerimonia dell'alzabandiera.