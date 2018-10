Maltempo: Zaia,spostare pagamento tasse

BELLUNO, 31 OTT - Il governatore del Veneto, Luca Zaia, chiede una sospensione delle scadenze fiscali per i paesi colpiti dal maltempo, soprattutto quelli dell'area bellunese. "Presenteremo al presidente Conte il dossier - ha detto oggi, al termine di un sopralluogo - e chiederemo interventi. Quelli finanziari li andremo a quantificare, ci sono misure auspicabili in questa fase sulle quali far mente locale. Ad esempio procrastinare il pagamento delle tasse per i territori che non possono organizzarsi. Da Rocca Pietore non è possibile inviare mail e neppure fare telefonate".