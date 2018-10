Maltempo: prima neve nel Nuorese

NUORO, 30 OTT - Dopo il nubifragio e le forti raffiche di vento di ieri, questa mattina a Fonni, centro montano in provincia di Nuoro, è arrivata anche la prima neve. Un manto bianco dal primo mattino ha ricoperto le cime del Bruncuspina, sul Gennargentu, e le strade di montagna, ma nessun disagio è stato provocato alla circolazione stradale, a differenza della pioggia che ieri ha trasformato in fiumi alcune strade del paese. Con la prima neve ora a Fonni si spera nell'ultimazione dei lavori degli impianti di risalita che consentirebbe alla Sardegna di avere una stazione sciistica. L'amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Daniela Falconi, ce la sta mettendo tutta per ultimare i lavori, ma perché la stazione sciistica diventi operativa bisognerà attendere ancora.