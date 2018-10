Maltempo: esondazioni, chiuse strade Fvg

TRIESTE, 28 OTT - Esondazioni e strade interrotte in Friuli Venezia Giulia a causa dell'ondata di maltempo in corso in queste ore. La strada regionale 251 della Valcellina è stata interrotta a livello precauzionale poco dopo l'abitato di Barcis (Pordenone) per l'esondazione del torrente Cellina. Anche la strada regionale 355 della Val Degano tra Rigolato e Forni Avoltri (Udine), che collega poi Sappada, è stata chiusa per motivi di sicurezza a causa dell'esondazione di un torrente. Il Tagliamento ha superato il livello di guardia e si sono registrate, tra le altre cose, frane e cadute di alberi. "Abbiamo convocato alle 15 l'unità di crisi nel centro operativo della Protezione civile del Fvg - ha detto il vicegovernatore del Fvg, Riccardo Riccardi - e alle 18 saremo collegati con il Dipartimento di Protezione civile". "Al momento - ha spiegato - disagi e criticità si registrano in particolare nell'area montana, nelle Prealpi carniche e nella Carnia". La giornata più critica, ha precisato, "è considerata quella di domani".