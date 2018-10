Maltempo, codice giallo per temporali

FIRENZE, 26 OTT - Codice giallo domani per temporali forti sulle zone settentrionali della Toscana, in particolare in Lunigiana e Versilia, e dalle 14 allerta gialla per piogge intense è estesa anche nelle zone appenniniche delle province di Prato, Firenze e Pistoia. Ad emetterle la sala Operativa della Protezione civile regionale. Per le zone settentrionali della Toscana anche codice giallo per vento, con forti raffiche da sud sui crinali appenninici. Sulle zone di nord-ovest (province di Massa Carrara e Lucca), spiega una nota, le piogge potranno assumere il carattere di rovescio o temporale. I cumulati attesi sono medi fino a localmente abbondanti sulle zone di nord-ovest e fino a significativi sulle restanti zone settentrionali (zone appenniniche delle province di Pistoia, Firenze e Prato). Possibili invece cumulati molto elevati sulle zone appenniniche della provincia di Massa e Apuane, ed elevati in quelle della provincia di Lucca.