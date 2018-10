Ex cappella acquistata da musulmani

BERGAMO, 25 OTT - Nel 2015 Regione Lombardia ha approvato una legge regionale piuttosto restrittiva sui luoghi di culto e ribattezzata 'antimoschee'. Proprio oggi, però, l'Associazione dei musulmani di Bergamo si è aggiudicata tramite un'asta pubblica indetta dalla stessa Regione una ex cappella dei frati cappuccini situata all'interno degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo. Le buste sono state aperte in mattinata e l'Associazione musulmani si è aggiudicata il bando di vendita, presentando un'offerta di circa 450 mila euro, con un rialzo dell'8% rispetto alla base di 418 mila euro. Nel giugno del 2015 era stato trovato un accordo per l'utilizzo della cappella da parte della comunità ortodossa che per tre anni l'ha utilizzata per le proprie funzioni religiose. Poi, nel settembre 2018, la ex cappella è stata inserita tra i beni in vendita e oggi l'assegnazione alla comunità musulmana, che la utilizzerà con ogni probabilità ancora come luogo di culto.