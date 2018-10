Lodi: in Puglia 'pranzo a colori'

RACALE (LECCE), 21 OTT - "Oggi con questa tavolata diamo un segnale di condivisione. Una piazza che diventa un luogo e un punto di ritrovo dove guardarsi e poter pensare che non si è numeri ma persone". È con questo messaggio che il sindaco di Racale Donato Metallo ha dato il via al "pranzo a colori", l'iniziativa che ha visto allestita in piazza San Sebastiano, nel Comune Salentino, una tavolata da 400 posti. Intorno alla tavola imbandita, cittadini rappresentanti di associazioni e istituzioni, donne uomini e bambini di diversa nazionalità straniera residenti sul territorio. Un'iniziativa che - è stato sottolineato - vuole essere una risposta alla mensa separata di Lodi. "Vogliamo far capire - ha detto il sindaco salentino - che c'è un altro modo di vivere e stare al mondo". Il pranzo è stato preparato con pietanze preparate dagli stessi cittadini, coadiuvati dalle associazioni di volontariato e dalle imprese del territorio.