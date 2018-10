Referendum Verbania, insediati i seggi

TORINO, 20 OTT - Si sono insediati regolarmente i 225 seggi per il referendum popolare del Verbano Cusio Ossola. Al voto domani, dalle 7 alle 23, 143.375 elettori, chiamati a scegliere se la provincia più a nord debba lasciare il Piemonte per passare alla Lombardia. E' la prima volta in Italia che una intera provincia è chiamata a votare per un cambio di regione. Già dopo la mezzanotte si saprà se è stato raggiunto il quorum - la metà dei votanti più uno - per rendere valido il referendum. Due le rilevazioni dell'affluenza alle urbe, alle ore 12 e alle 19. Il voto chiude un mese intenso per i promotori dell' iniziativa referendaria: il Comitato Pro Lombardia, presieduto dall'ex senatore Valter Zanetta. Ma anche per il fronte del 'no' che ha visto in prima fila il vicepresidente della Regione Piemonte, Aldo Reschigna. Tutti i partiti si sono pronunciati per il no, eccezion fatta per i 5Stelle che hanno lasciato libertà di voto.