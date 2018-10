Figc: Gravina, apprezzo posizione Lega A

ROMA, 6 OTT - "Ho apprezzato molto la posizione della Lega di A e indirettamente quella della Lega di B, perché mi sembra che siano state due scelte di grande responsabilità, che puntano non sui nomi ma sui contenuti. E noi su questo vogliamo lavorare, cercando di essere riferimento e sintesi delle esigenze di tutti". Lo dice il n.1 della Lega Pro e candidato presidente alla Figc, Gabriele Gravina, a margine dell'assemblea elettiva della Lega nazionale dilettanti in corso a Roma. Domani a mezzanotte scade la deadline per presentare le candidature, all'assemblea del 22 ottobre probabilmente Gravina sarà l'unico candidato: "Se è possibile non lo so, dobbiamo aspettare la giornata di domani - chiarisce -. L'auspicio è quello di un'unica candidatura che sarebbe un segnale forte al nostro interno ma anche un messaggio di grande capacità verso l'esterno, di aggregazione di un mondo che ai più è apparso solo qualche mese fa disgregato".