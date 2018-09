Sibilia,caso Gagliano a procura federale

ROMA, 29 SET - "Materia per la procura federale": così il presidente della Lega dilettanti Cosimo Sibilia sull' episodio che ieri ha coinvolto Giuliana Tambaro, delegato al calcio femminile della Campania, in occasione dell'assemblea delle società del Comitato Regionale presieduto da Salvatore Gagliano. Secondo quanto riportato dai media locali, Gagliano avrebbe spinto la donna, facendola quasi cadere, dopo averle strappato il microfono di mano. Tambaro si è poi recata in ospedale, dove i medici avrebbero riscontrato un forte spavento, ma nessuna ferita. Sibilia si è detto "profondamente addolorato" ed ha aggiunto: "Quello che mi rattrista è che il fatto sia avvenuto proprio in un momento in cui la Lega Nazionale Dilettanti sta favorendo, con convinzione, la rappresentanza femminile all'interno degli Organi Federali".