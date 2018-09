Comunità senegalese in festa

LIVORNO, 22 SET - In centinaia si sono ritrovati oggi a Livorno, arrivati da tutto il Paese e non solo, per festeggiare il Bessou Goudi Khassaidi, 'la notte del canto dei detti del profeta': una notte e un giorno in cui uomini, donne e bambini, per lo più appartenenti alla comunità senegalese, hanno raggiunto alla spicciolata il Modigliani Forum per recitare, cantare e ascoltare componimenti poetici in lingua araba. L'iniziativa religiosa, promossa dal Coordinamento dei senegalesi della toscana (Casto) è cominciata alle 8 di stamani e andrà avanti fino all'alba di domani e il clou è previsto durante la veglia notturna. La festa è una delle più importanti del Murid, la principale delle tre confraternite islamiche del Senegal che si rifà alla predicazione tra Otto e Novecento di Ahmadou Bamba Mbacke. Gli organizzatori pensano che alla fine saranno presenti oltre 2000 persone.