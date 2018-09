Via alla sottoscrizione dei Pescara bond

MARINA CITTÀ SANT'ANGELO, 12 SET - Aperta da stamattina la sottoscrizione dei Pescara bond. L'iniziativa del club biancazzurro è stata presentata dal presidente del Delfino Pescara, Daniele Sebastiani. "L'obiettivo di questa iniziativa - ha detto Sebastiani - è di creare infrastrutture, come campi da calcio, spogliatoi, palestre e campus, ma anche altri progetti che riguardano il Pescara Lab e il potenziamento dello scouting, per dare modo ai nostri ragazzi di fare attività, e alla società di crescere. Questo è l'obiettivo con i Bond a disposizione di tutti: tifosi, sponsor, imprenditori e di tutti quelli che credono nel Pescara. I primi giorni di pre-iscrizione hanno visto tante adesioni anche da fuori Abruzzo e questo ci fa essere ottimisti". La durata dei Pescara Bond è di 5 anni. L'investimento minimo di 500 euro, con poi a salire con multipli di 500. L'interesse è del 5% lordo annuo in contanti e del 3% lordo annuo come credito club. Previsto bonus del 25% una tantum per promozione in A. L'obiettivo arrivare a 3 milioni.