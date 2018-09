Figc, a Bologna Club Italia e società

ROMA, 7 SET - A Bologna incontro tra il Club Italia e i vertici delle società di Serie A e Serie B. L'iniziativa è della federcalcio che, in occasione della partita degli azzurri contro la Polonia, per la Nations League, ha promosso una riunione con i presidenti, i direttori generali e i ds dei club delle due massime serie "per favorire un'interazione crescente con il Club Italia. L'obiettivo della Federazione è che i programmi avviati, comprese le importanti novità apportate negli ultimi tempi alla struttura che sovrintende la gestione delle Nazionali, siano il più possibile condivise con i club". Durante la riunione sarà presentato "un rivoluzionario" sistema di ricerca, condivisione e analisi dei dati sui calciatori e sulle calciatrici convocate in tutte le 19 selezioni azzurre. E' uno strumento tecnologico innovativo, che verrà messo a disposizione delle società per migliorare l'interazione con il Club Italia. (ANSA).