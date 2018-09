Malore per sindaco Gela durante sfiducia

GELA (CALTANISSETTA), 7 SET - Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, s'è sentito male mentre il consiglio comunale stava discutendo la mozione di 'sfiducia' nei suoi confronti. E' arrivata l'ambulanza, il sindaco è stato trasferito in ospedale per accertamenti. La seduta è stata sospesa. La mozione di sfiducia è stata firmata da 21 consiglieri su 30, 20 i voti necessari perché venga approvata; in questo caso Messinese decadrà. E' stato eletto nel giugno di tre anni fa col sostegno del M5s, che sei mesi dopo lo espulse dal movimento. Il sindaco si è presentato in aula con la giunta dimissionaria e ha proposto una sorta di governo di salute pubblica per disinnescare la mozione.