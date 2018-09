Napoli: Ghoulam guarito torna in gruppo

NAPOLI, 7 SET - Faouzi Ghoulam si è completamente ripreso dall'infortunio e può tornare ad allenarsi con i compagni in vista del suo ritorno in campo. Il via libera all'algerino, rende noto il Napoli, è arrivato oggi dopo la visita di controllo a Roma dal professor Mariani. Ghoulam si era infortunato lo scorso anno subendo la rottura dei legamenti crociati del ginocchio. Dopo il recupero dall'intervento chirurgico, si era nuovamente infortunato in allenamento subendo la rottura della rotula e a luglio era finito di nuovo in sala operatoria per dei nuovi fastidi al ginocchio operato. L'ultimo match in campo del difensore risale al 1 novembre 2017, in Champions League contro il Manchester City.