Anziano muore investito auto, un arresto

FIRENZE, 07 SET - Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto in viale Gagny, a Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). Il conducente della vettura, fuggito dopo l'incidente, è stato arrestato dai carabinieri. L'anziano è deceduto sul posto nella tarda serata di ieri per le ferite riportate. Ferita anche una donna di 62 anni che si trovava con lui. Portata in ospedale per le cure del caso, non sarebbe in pericolo di vita.