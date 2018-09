Ricercato per droga, viveva in Spagna

NAPOLI, 7 SET - I Carabinieri della sezione 'Catturandi' del nucleo investigativo di Napoli, con il supporto della Polizia nazionale spagnola hanno arrestato il latitante Gianluca Bilotta, 37enne, di Napoli ritenuto appartenente al clan camorristico dei D'Ausilio, egemone nel controllo dei traffici illeciti a Fuorigrotta e Bagnoli. E' il cugino di Felice D'Ausilio evaso a maggio 2016 dal carcere di Tempio Pausania durante un permesso premio e preso a dicembre dai carabinieri della 'Catturandi'. Su Bilotta pendeva dal 2016 un ordine di carcerazione per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti emesso dalla procura generale presso la corte d'appello di Napoli in base al quale dovrà scontare 7 anni di carcere. Da anni faceva una vita tranquilla in una villa in Spagna. Non aveva un lavoro di copertura e si nascondeva dietro una carta d'identità italiana falsa, con la sua foto ma le generalità di un altro, esibita ai carabinieri nel momento in cui lo hanno bloccato alla guida di un'anonima auto.