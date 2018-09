Mancini, Balotelli ha giocato poco

BOLOGNA 6 SET - Il ct dell'Italia Roberto Mancini non si sbottona sulla formazione in vista della prima uscita ufficiale con la Polonia. Ed è possibile che Balotelli possa partire titolare solo in una delle due sfide con Polonia e Portogallo: "Mi preoccupano tutti quei giocatori che hanno giocato meno in questo inizio di stagione e Mario ha disputato 76 minuti in campionato. Abbiamo due sfide in tre giorni, con Polonia e Portogallo. Ruoterò giocatori e farò dei cambi. Quando Mario sarà schierato, se sarà stanco lo cambierò".