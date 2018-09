Moto: Misano, Rossi, pace con Marquez? Io sto bene cosi'

ROMA, 6 SET - ''Ho sentito la sua intervista, mi è sembrato un po' strano, per me non c'e' nessun problema''. Per Valentino Rossi non c'e' bisogno di fare la pace perchè sostanzialmente non c'e' nessuna 'guerra' in corso con il rivale di sempre della MotoGp, il campione del mondo della Honda Marc Marquez. ''Per me - aggiunge Valentino Rossi nel corso della conferenza stampa piloti che apre il week end del Gp di San Marino a Misano - le cose vanno bene''. Poi alla disbonibilità di Marquez per una stretta di mano Rossi replica con un secco: ''per me va bene così, non c'e' bisogno di una stretta di mano''.