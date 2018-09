Siria: Mosca, uccidiamo e uccideremo i terroristi

MOSCA, 6 SET - La Russia "ha ucciso, uccide e continuerà a uccidere" i terroristi in Siria. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, sottolineando che "la pace" deve tornare a regnare nel Paese. "Non importa se si tratta di Aleppo, Idlib o altre parti della Siria", ha precisato. "Non è perché desideriamo così tanto che la regione viva in pace, sono paesi sovrani, ma perché la questione riguarda la nostra sicurezza". Lo riporta Interfax.