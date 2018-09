Bebè ustionato in campeggio in A. Adige

BOLZANO, 6 SET - E' ricoverata nella clinica universitaria di Innsbruck una bambina tedesca di pochi mesi, rimasta ustionata con dell'acqua bollente. L'incidente si è verificato ieri sera in un campeggio di Fié allo Sciliar, in Alto Adige. La piccola si trovava in villeggiatura con la famiglia. Con ustioni su varie parti del corpo l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites l'ha portata nel reparto grandi ustionati in Austria.