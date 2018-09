No Tav, filo spinato in boschi cantiere

TORINO, 4 SET - Un particolare tipo di filo spinato conosciuto come "concertina israeliana", molto tagliente, è stato disseminato tra i boschi vicini al cantiere del Tav in valle di Susa. E' quanto denunciano fonti del Movimento No Tav. "Ne abbiamo trovato - spiegano - fino a 650 metri in linea d'aria dalle recinzioni nella zona compresa tra l'abitato di Giaglione e la valle Clarea. È un pericolo per le persone in cammino fra i sentieri e per gli animali". Alcuni attivisti hanno segnalato anche la presenza di sottili cavi d'acciaio stesi a 20-25 cm da terra. In questi giorni a Venaus è in corso un campeggio di giovani No Tav.