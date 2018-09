Legali, irregolarità in test Medicina

CATANIA, 5 SET - "Migliaia di segnalazioni di presunte irregolarità ci sono arrivate nelle ore successive alle prove di accesso al corso di Medicina di più facoltà. Tra queste, c'è anche quella riguardante i fogli da utilizzare come brutte copie". Lo rende noto lo studio legale Leon Fell di Palermo sostenendo che "in alcune sedi è stato vietato ai candidati di utilizzare più fogli per fare i calcoli". Lo studio legale segnala anche un caso particolare avvenuto a Catania: "i candidati superano tutti i controlli in maniera regolare, ma quando vengono trasferiti in un padiglione differente, per un guasto al sistema di climatizzazione, uscendo dall'edificio, ripassano dai metaldetector che suonano incessantemente, ma nessuno effettua i dovuti controlli né verifica nuovamente l'identità dei candidati".