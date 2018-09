Ilva: bozza accordo, 10.300 assunti entro 2021

ROMA, 5 SET - Per l'Ilva "verrà formulata una proposta di assunzione a tempo indeterminato a 10.300 lavoratori". Così si legge nella bozza di verbale di accordo sul tavolo al Mise - dove è in corso la trattativa ristretta fra delegazione sindacali, rappresentanti di Arcelor Mittal e del governo - in cui si specifica che le assunzioni saranno ripartite in 10.100 entro il 31 dicembre 2018 e 200 entro il 31 dicembre 2021. La trattativa ristretta al ministero è partita dopo l'avvio iniziale del tavolo istituzionale.