No a gol doppio fuori casa,Uefa ci pensa

NYON (SVIZZERA), 5 SET - Nei prossimi anni potrebbe essere abolita la regola dei gol in trasferta che valgono doppio per decidere quale formazione passa il turno nelle coppe europee a parità di punteggio al termine del doppio confronto. "Gli allenatori dei top club europei ci hanno chiesto di esaminare da vicino questa regola", ha confermato questo pomeriggio un portavoce dell'Uefa. Questa richiesta è nata ieri a Nyon nell'ambito della 20/a edizione de Forum per i club di élite, alla quale hanno partecipato 12 fra i maggiori tecnici europei, fra i quali anche Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti. "Gli allenatori non hanno chiesto all'Uefa di sopprimere questa regola, ma di esaminarla da vicino e verificare se è sempre pertinente", ha precisato l'ufficio stampa dell'Uefa.