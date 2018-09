Viminale, estendere Taser polizia locale

ROMA, 5 SET - Le richieste per estendere la sperimentazione del Taser, attualmente previsto in 12 città, "si sono moltiplicate". Per questo motivo, fa sapere il Viminale, è allo studio una legge per dare la possibilità di utilizzare lo strumento pure da parte degli agenti della polizia locale, per esempio i vigili. "Lavoreremo per poter usare il Taser anche sui treni, e nel pacchetto sicurezza inseriremo una norma per renderlo fruibile agli agenti della polizia locale", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Mi confronterò - aggiunge - con il Guardasigilli, per verificare la possibilità di offrire il Taser anche alla polizia penitenziaria come richiesto da alcuni sindacati".