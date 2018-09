Manovra: Conte,sarà nel segno di crescita e stabilità

ROMA, 5 SET - "Nell'incontro di questa mattina abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e ci aggiorneremo anche domani. Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un piano finanziario che tenga i conti in ordine e che consenta al Paese di perseguire un pieno rilancio sul piano economico-sociale: la nostra sarà una manovra nel segno della crescita nella stabilità". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una dichiarazione. "In particolare - spiega Conte - stiamo lavorando alle riforme strutturali a favore della competitività del sistema-paese che saranno parte qualificante del Piano nazionale Riforme e, quindi, parte integrante della manovra economica".