Totti: Di Francesco sa uscire dal tunnel

ROMA, 5 SET - "Di Francesco è uno dei più forti allenatori italiani, ha grande carattere e non si fa influenzare. Sa come uscire da questo tunnel e la squadra deve essere brava a seguire le sue idee. Dobbiamo rimanere vicini all'allenatore". Così Francesco Totti, sull'avvio di campionato della Roma. "È un momento un po' particolare, perché nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di stagione, ma non si possono cercare già i colpevoli. Dopo tre partite non si può giudicare un'annata", aggiunge il dirigente alla radio di Trigoria.