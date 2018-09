Camera: Fico partecipa a G7 Parlamenti in Canada

ROMA, 5 SET - La riunione in Canada dei presidenti dei Parlamenti dei G7 "sarà l'occasione per uno scambio di esperienze, informazioni e opinioni su vari temi che interessano la collettività e sugli strumenti che le camere possono mettere in campo per affrontarli. In ogni conferenza dei Presidenti delle camere basse, che si organizza in parallelo con quella dei governi, si focalizza l'attenzione su determinate tematiche, un momento di confronto e discussione in cui possono maturare orientamenti e posizioni condivisi". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico in un post su facebook.