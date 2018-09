Tv: Canale 5 torna su Sky, in onda sul tasto 105

ROMA, 4 SET - Canale 5 torna in onda sulla piattaforma Sky: da mercoledì 5 settembre, l'ammiraglia Mediaset sarà visibile anche alla posizione 105 del telecomando della tv satellitare in modalità HD. "Si tratta di un primo passo che si estenderà a breve a tutti gli altri canali gratuiti Mediaset, generalisti e tematici", annuncia una nota di Cologno Monzese. "La nuova stagione della rete ammiraglia Mediaset - spiega la nota - sarà così disponibile anche sulla pay tv satellitare, a cominciare dai grandi match internazionali della Nations League di calcio in onda nei prossimi giorni in esclusiva su Canale 5 (Germania-Francia giovedì 6 settembre, Inghilterra-Spagna sabato 8 settembre, Francia-Olanda domenica 9 settembre, Spagna-Croazia, martedì 11 settembre)". I canali generalisti Mediaset erano stati 'oscurati' su Sky l'8 settembre 2015, in assenza di un accordo con la piattaforma satellitare sui diritti di ritrasmissione.