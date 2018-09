Chiusi al traffico 2 ponti a Sestri L.

SESTRI LEVANTE (GENOVA), 4 SET - Chiusi al traffico due ponti nel comune di Sestri Levante. Lo annuncia l'amministrazione comunale a seguito di un monitoraggio delle sovrastrutture sui torrenti Gromolo e Petronio. Da domani saranno chiusi al transito il ponte della Pestella ai confini con Casarza Ligure e quello romanico che collega via Petronio con via Pian del Fiume a Riva Trigoso. I tecnici hanno riscontrato problemi alla pila centrale per il primo caso e la riduzione dello spessore dei mattoni nel secondo. La chiusura resterà in vigore fino alla messa in sicurezza: i tempi non sono ancora stati stimati. In entrambi i casi sarà possibile solo il passaggio ai pedoni. Chiusa invece anche ai pedoni la passerella in ferro sul Gromolo a Santa Margherita di Fossa Lupara per un cedimento.