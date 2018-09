Papa: basta vanità e chiacchiericcio

CITTA' DEL VATICANO, 4 SET - Il cuore dell'uomo è come un "campo di battaglia", dove si affrontano due "spiriti" differenti: uno, quello di Dio, ci porta "alle opere buone, alla carità, alla fraternità", l'altro, quello del mondo, ci sospinge "verso la vanità, l'orgoglio, la sufficienza, il chiacchiericcio". Lo ha sottolineato Papa Francesco, celebrando stamane la messa a Santa Marta e invitando i fedeli a un "esame di coscienza". Lo riferisce il sito della Santa Sede Vatican News. Il punto di partenza delle riflessioni del Pontefice è stata la Prima Lettura, in cui "l'apostolo Paolo insegna ai Corinzi la strada per avere il pensiero di Cristo", un cammino contraddistinto dall'abbandono allo Spirito Santo. E' lo Spirito Santo, infatti, che ci porta a "conoscere Gesù", ad avere i suoi stessi "sentimenti", a comprenderne il "cuore".