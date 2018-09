Mourinho trova accordo con fisco Spagna

LONDRA, 04 SET - José Mourinho ha trovato un accordo con il fisco spagnolo: in cambio di una multa di 180mila euro eviterà un anno di carcere. La sanzione è relativa al mancato versamento di 3,3 milioni di euro, le tasse sui proventi derivanti dalla vendita dei diritti d'immagine per gli anni 2011 e 2012, quando allenava il Real Madrid. Una somma che Mourinho aveva incassato tramite una società con sede alle Isole Vergini Britanniche, eludendole così al fischio spagnolo. Nel 2014 Mourinho aveva già pagato 4,4 milioni di euro al fisco iberico, vedendo in seguito il suo ricorso contro l'ingiunzione di pagamento respinta in tribunale. Ora dovrà versare un'ultima tranche pari a circa 700mila euro: circa 230mila euro per ciascun anno di mancato versamento, più, appunto, 180mila di sanzione pecuniaria. Il manager del Manchester United ha preferito non commentare la notizia.