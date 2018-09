Figc: Sibilia, candidato presidente uscirà dal nostro 73%

ROMA, 04 SET - "L'incontro è andato bene, da Giorgetti abbiamo trovato grande collaborazione. Ci siamo aggiornati eventualmente alla settimana prossima. Abbiamo ribadito e confermato il modo compatto col quale andremo avanti con il 73%, è ovvio che se altri vorranno partecipare saranno graditi". Così Cosimo Sibilia, presidente della Lega nazionale dilettanti (Lnd), al termine dell'incontro a Palazzo Chigi col sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. "Non si è discusso del nome del candidato, abbiamo solo parlato di questioni che riguardano il percorso elettorale. Senza Abete io o Gravina in prima fila? Il candidato farà parte del 73% della coalizione che dal 18 maggio ha chiesto le elezioni al commissario Fabbricini. Ora stiamo tornando alla Lnd per cominciare a stilare il progetto che sarà quello del candidato presidente e che sarà sottoposto alle elezioni".