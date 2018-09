Aiut Alpin,droni rischio per elisoccorso

BOLZANO, 4 SET - I droni, usati sempre più spesso da appassionati ed escursionisti per riprese aeree in montagna, possono rappresentare un serio pericolo per l'elisoccorso. "Il droni sono bellissimi e hanno un grande futuro, serve però la consapevolezza di chi li usa che possono essere molto pericolosi. Anche un drone giocattolo, se finisce nel motore di coda, fa una strage", spiega Gabriel Kostner, pilota dell'Aiut Alpin Dolomites. Negli ultimi mesi non sono mancati momenti di pericolo, in Italia come all'estero. "Vanno semplicemente seguite le regole. Per quelli più grandi ci sono brevetti. Il problema è che, oggi come oggi, ogni ragazzino può usare un drone e non si rende neanche conto del pericoli che può cerare". Il pilota dell'Aiut Alpin propone perciò l'istallazione di trasponder sui droni che segnalano la loro presenza sui monitori degli elicotteri che volano in zona.