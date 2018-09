Investe in auto l'uomo accusato di aver stuprato sua moglie

CREMONA, 4 SET - Un indiano di 35 anni che ieri mattina è stato investito mentre passava in bicicletta davanti alla casa di riposo di Soncino (Cremona) è accusato di avere stuprato la moglie del suo investitore, della quale era stato l'amante. La violenza è stata compiuta a inizio anno nel medesimo quartiere dove ieri è avvenuto l'investimento. L'uomo è ferito ed è ricoverato all'ospedale maggiore di Cremona, ma non versa in gravi condizioni.