Con le truffe incassa 200 milioni, arrestato in Brasile

MILANO, 4 SET - Secondo gli investigatori nella sua carriera criminale Luigino Fiocco ha accumulato circa 200 milioni di euro. L'ingegnere aeronautico, nato a Chioggia nel 1950, condannato a oltre 10 anni per bancarotta fraudolenta, fallimento e appropriazione indebita di fondi pubblici, è stato arrestato in Brasile dai carabinieri di Milano. Nel novembre 2015, già ricercato per una condanna emessa dal tribunale di Cagliari, Fiocco aveva incassato 130 milioni di euro grazie a un accordo firmato in Cina dall'allora ministro Giannini e dalle autorità cinesi. Nel tempo aveva creato società (e preso fondi) in Italia, Svizzera, Cina e Brasile.