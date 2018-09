Prefetto Impresa, schifezza contro di me

BOLOGNA, 4 SET - "Io, su questa vicenda, ho già dato tutte quelle che erano le spiegazioni più opportune. Credo che sia stata fatta, nei miei confronti, una vera e propria schifezza, ma come voi potete constatare con me, questo non è un reato. Non ho altro da aggiungere". Così il prefetto di Bologna Patrizia Impresa, a margine di una cerimonia nella sede della Regione Emilia-Romagna, ha risposto ai cronisti che le hanno chiesto un commento sulle intercettazioni che la riguardano, diffuse nei giorni scorsi e pubblicate sulla stampa, nell'ambito di una inchiesta sulla gestione dei migranti in Veneto. Procedimento nel quale Impresa, ex prefetto di Padova, non risulta indagata.