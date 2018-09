Libia: Pd, politica governo improvvisata

ROMA, 4 SET - "L'escalation militare in corso in Libia è molto preoccupante. Non solo perché la crescente instabilità minaccia direttamente i cittadini libici e i passi in avanti fatti verso l'unità nazionale, ma anche perché la Libia per l'Italia è la chiave della sicurezza. Per questo è vitale che l'Italia si concentri alla ricerca di una soluzione". Lo affermano in una dichiarazione congiunta di Maurizio Martina, segretario del PD, e Lia Quartapelle, responsabile Esteri dei Dem, secondo i quali il governo porta avanti "una politica estera sguaiata e improvvisata che non serve all'Italia". Martina e Quartapelle criticano gli attacchi di Salvini a Macron: "Gli servirà per la campagna delle europee, ma non per affrontare la situazione in Libia. L'Italia dovrebbe essere il primo paese a dire basta a una competizione internazionale a somma zero sulla Libia". "Il governo - concludono - sostenga attivamente la mediazione Onu attraverso l'iniziativa Unsmill di tregua".