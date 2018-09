Torino: problema muscolare per Ola Aina

TORINO, 3 SET - Niente Nazionale per Ola Aina. La Nigeria ha rinunciato alla convocazione del giovane laterale del Torino, uscito prima del fischio finale contro la Spal per infortunio. Gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto oggi il giocatore, informa il club granata sul proprio sito internet, hanno evidenziato "un piccolo problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra". L'ex Chelsea sarà sottoposto nei prossimi giorni a nuovi esami per stabilire prognosi esatta e tempi di recupero.