Abusi a 17enne, scarcerati i 3 fermati

COMO, 03 SET - Il gip del tribunale di Como, Carlo Cecchetti, non ha convalidato i fermi dei tre giovani arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri con l'accusa di avere violentato un mese fa due turiste minorenni, di 17 anni, sul lungolago a Menaggio. I tre sono stati scarcerati, anche se restano indagati per violenza sessuale di gruppo. Il giudice delle indagini preliminari non ha ravvisato a carico degli indagati la sussistenza di gravi elementi di responsabilità né il pericolo di fuga, per cui ha disposto la scarcerazione del barman di 22 anni di Chiesa Valmalenco (Sondrio), dell'albanese di 19 anni e dell'etiope di 22. L'unica fonte di prova a carico degli indagati - secondo il giudice - è costituita dalle dichiarazioni delle persone offese e che le loro dichiarazioni non sono tra loro convergenti.