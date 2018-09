Manovra: Tajani, nel governo confusione

ROMA, 3 SET - "La confusione regna sovrana. Ci sono tre linee diverse in politica economica: quella di Tria, quella di Di Maio e quella di Salvini. E non s'è ancora capita quale sarà quella del governo". Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ai microfoni di Tgcom. "Lo stesso vale per la politica industriale, visto che non si decide su nulla, sull'Ilva, sulle imprese", ha aggiunto. "Ovviamente - ha sottolineato - non si possono fare la flat tax e il reddito di cittadinanza altrimenti non si potrebbero pagare gli stipendi ai carabinieri e alle maestre. Il problema è la grande confusione, mentre i mercati vogliono sapere dove va l'Italia. Ci sono molti contrasti all'interno della maggioranza ma a pagare sono gli italiani".