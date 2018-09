Libia: Tajani, Ue trovi sintesi

ROMA, 3 SET - "Posizioni divergenti rischiano di non portare a una buona soluzione: il nostro interesse come italiani e europei è avere un interlocutore unico in Libia, è necessario trovare una sintesi". Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ai microfoni di Tgcom. "Sino a quando non si stabilizza la Libia non risolveremo il problema migratorio e di tutta l'area", ha aggiunto.