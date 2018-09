Tenta di molestare tre minori al Poetto

CAGLIARI, 3 SET - Avrebbe tentato di molestare tre bambini di 6, 7 e 13 anni sulla spiaggia del Poetto, a Cagliari, ma è stato bloccato dai genitori che hanno chiamato il 112. Un pakistano di 19 anni è stato denunciato dai carabinieri per tentata violenza sessuale e per aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità. Il fatto è avvenuto ieri a tarda sera. L'immigrato, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in acqua al Poetto all'altezza della Quarta fermata, infastidendo i bagnanti. Ha anche avvicinato tre bambini che si trovavano in acqua, tentando di molestarli. I genitori lo hanno visto e lo hanno bloccato. Ma anche davanti a loro ha continuato con il suo atteggiamento molesto. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Cagliari. Quando gli sono stati i chiesti i documenti e le generalità ha dichiarato il falso. È' stato quindi portato in caserma, identificato e denunciato.