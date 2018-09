Far west Roma, due feriti in strada

ROMA, 03 SET - Spari in strada alla periferia di Roma attorno alle 12. Diverse le chiamate arrivate al Nue 112 che segnalavano colpi d'arma da fuoco su via Casilina e due auto in fuga. I carabinieri hanno trovato una macchina con tracce di sangue nei pressi del vicino Policlinico Casilino e hanno rintracciato un uomo ferito che aveva raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale. Gli investigatori lo stanno ascoltando. In corso rilievi dei militari della compagnia Casilina e del Nucleo investigativo sia nell'auto che nel tratto di strada dove ci sono stati gli spari. Da stabilire se si sia trattato di un conflitto a fuoco o di un ferimento. E nella notte nello stesso quadrante della città un uomo era stato ferito in strada, a Torpignattara, da un colpo di pistola.