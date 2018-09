Scuola: Bussetti, controlli su 40 mila edifici con satelliti

(ANSA) ROMA, 3 SET - Far partire una mappatura satellitare delle nostre scuole: è l'intento del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti che oggi lo ha annunciato via Fb. "Quasi 40 mila edifici saranno fotografati attraverso il sistema Cosmo-Skymed che è in grado di misurare lo spostamento degli immobili al decimo di millimetro - spiega - le informazioni che otterremo dai satelliti Asi saranno trasmesse al Cnr che le risorse umane e strumentali per elaborale e darci un quadro dettagliato dei nostri edifici scolastici. Potremo così far partire verifiche e segnalazioni". "I nostri figli devono poter frequentare scuole sicure, è un loro diritto", conclude il ministro, il quale assicura che entro un mese e mezzo arriveranno i primi risultati.