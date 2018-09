Libia: Meloni, governo in Aula su difesa interessi italiani

ROMA, 3 SET - "Caos in Libia: il Governo Serraj, riconosciuto dalla comunità internazionale e con il quale l'Italia ha instaurato buoni rapporti, è sotto assedio da parte di forze armate vicine al generale Haftar sostenuto dalla Francia. Continua, dopo l'attacco a Gheddafi del 2011, la spregiudicata politica francese volta a scansare l'Italia dalla Libia e completare la sua strategia neo coloniale in Africa". E' quanto ha dichiarato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Fratelli d'Italia - aggiunge - chiede al Governo Conte di venire immediatamente a riferire in Aula sulla strategia che intende percorrere per difendere gli interessi italiani in Libia e impedire l'invasione di barconi".